Innsbruck – Die Comeback-Saison von Anna Veith ist vorzeitig beendet. Die Super-G-Olympiasiegerin muss sich in der Privatklinik Hochrum einer Knie-Operation unterziehen. Nach einer langwierigen und chronischen Entzündung der Patellasehne im linken Knie rieten die ÖSV-Ärztin der 27-jährigen Salzburgerin zu diesem Schritt.

„Diese Operation ist die einzige Möglichkeit, künftig wieder schmerzfrei skifahren zu können, deshalb habe ich mich für diesen Eingriff entschieden. Ich stelle mich dieser Herausforderung, weil ich meine Karriere fortsetzen möchte“, wurde Veith in einer ÖSV-Aussendung am Freitag zitiert.

Nach ihrem verhängnisvollen Sturz in der Saisonvorbereitung 2015, bei dem sich die zweifache Weltcup-Gesamtsiegerin einen Kreuzband-, Innenband- und Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen hatte, feierte Veith Ende Dezember 2016 ihr Comeback im Weltcup. Seither war ein dritter Platz im Super-G von Cortina d‘Ampezzo der größte Erfolg.

Durch die erneute OP verpasst Veith neben den Rennen in Crans Montana an diesem Wochenende auch die Olympia-Generalprobe in Südkorea und das Weltcup-Finale in Aspen. (TT.com)