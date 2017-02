Königssee – Starker Schneefall hat am Freitag die Skeleton-WM der Damen am Königssee durcheinandergebracht. Weil der zweite Durchgang wetterbedingt abgebrochen wurde, werden nun nur drei Läufe gewertet. Die österreichische Vize-Weltmeisterin Janine Flock hat als Halbzeit-10. nur noch Minichancen auf Edelmetall. In Front liegt die Deutsche Jacqueline Lölling vor Landsfrau und Titelverteidigerin Tina Hermann.

Die Läufe drei und vier gehen am Samstag (ab 8.30 Uhr) über die Bühne. Bei den Herren konnten am Freitag zwei Läufe ordnungsgemäß durchgeführt werden. Halbzeitführender ist der Lette Martins Dukurs, dem der fünfte WM-Titel am Sonntagmorgen (ab 8.30) kaum noch zu nehmen ist. Österreichs Bester, Matthias Guggenberger, liegt 2,74 Sekunden dahinter auf Rang zwölf. (APA)