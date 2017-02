In den weiteren Duellen erwartet Meister Salzburg heute die gerade noch ins Play-off gerutschten Graz 99ers. „Die Vorfreude ist sehr groß, dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet. Jetzt geht es darum, dass wir unser Bestes geben, wenn wir es am meisten brauchen“, sagte Trainer Greg Poss. Seine Mannen seien zuletzt besser und stabiler geworden. Linz bekommt es wie in den vergangenen beiden Jahren, als sich die Black Wings jeweils knapp durchsetzten, mit dem HCB Südtirol zu tun. Im direkten Saisonvergleich steht es 4:2. Ihre aktuelle Formkurve zeigt aber nach unten, in der Schlussphase der Zwischenrunde setzte es vier Niederlagen in Serie. Rekordchampion KAC will hingegen den Schwung von acht Siegen in zehn Runden der Zwischenrunde mitnehmen. „Wir hatten eine sehr starke Phase jetzt. Natürlich wollen wir diese Form halten“, meinte KAC-Sport-Manager Dieter Kalt vor dem Auftakt. (APA)