Von Alex Gruber

Innsbruck, Wien – Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. So viel ist spätestens nach der 0:5-Niederlage in Match Nummer eins, sechs Saisonniederlagen (in sieben Spielen) gegen Wien und sieben Auswärtspleiten in Serie am Sonntagabend sicher.

Aber, so warf Innsbrucks Headcoach Rob Pallin nach der Heimreise ein: „Ein gewonnenes Play-off-Spiel ist nur eine kurze Erinnerung. Ab Mitternacht hat ein neuer Tag begonnen.“ Und die Haie brauchen heute einen ganz anderen Tag als jenen in der Albert-Schultz-Halle, der Gedanken an einen Sweep für die Capitals (vier Siege in Serie) wach werden ließ.

„Wir müssen gegen das beste Team der Liga unser allerbestes Eishockey zeigen. Jeder muss zulegen. Jeder muss realisieren, was er besser machen kann“, führte Pallin nach der nächtlichen Videoanalyse aus. Die Klasse der Caps sei ohnehin unbestritten: „Das ist das schnellste Team, das ich in den letzten vier Jahren in dieser Liga gesehen habe.“

Mit zwei bis drei Veränderungen – welche, wollte Pallin nicht preisgeben – werde man heute wieder in den Kampf ziehen. Einen, den mit Daniel Mitterdorfer ein mutiges Eigengewächs als Smith-Rächer gegen den übermächtigen Wien-Kapitän Jonathan Ferland beschritt: „Mir war klar, dass ich nicht gewinne, aber irgendwer muss ein Zeichen setzen“, sagte der 27-jährige Verteidiger mit angeschlagener Wange. Man(n) muss den Wienern aber alles entgegenhalten. „Dani hat gezeigt dass er ein Herz hat, das brauchen wir“, führte Pallin den treffenden Faktor im zweiten Duell mit dem Goliath aus der Bundeshauptstadt ein. Die Rückkehr zum offensiven Rock’n’Roll-Eishockey sei nicht geplant, eine bessere Balance zwischen Defensive und Offensive müsse aber erfolgen.

„Wir sind in vielen Punkten verbesserungsfähig. Die Saison ist schon lang. Und Wien fährt mit drei bis vier Linien durch. Da ist viel Saft da“, bestätigt Mitterdorfer den körperlichen Vorteil der Gäste. Was nichts daran ändere, dass man sich im Spielaufbau, Kampf Mann gegen Mann oder zwischen den blauen Linien steigern muss. „Wir dürfen den Kopf jetzt sicher nicht in den Sand stecken. Es ist noch nichts verloren und erst ein Spiel der Best-of-seven-Serie gespielt“, sagt Mitterdorfer und hofft wie seine Kollegen, dass sich heute von den Rängen auch die Stimme des zwölften Mannes erhebt.

Die Papierform ist denkbar eindeutig, aber im Play-off sind schon die verrücktesten Dinge passiert. Auch darauf bauen die Haie am Weg zum anvisierten 1:1-Ausgleich.