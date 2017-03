Von Alex Gruber

Innsbruck – Man sagt, es gibt im Leben immer wieder ein erstes Mal: Dass beim ersten Play-off-Heimspiel der Haie nach nur sechs Sekunden nach Check von Pedevilla gegen Rotter eine Plexiglas-Scheibe zu Bruch geht, die Reparatur-Arbeiten inklusive Eisreinigung 50 Minuten dauern und das Match danach über historische 104 Spielminuten geht, hätte sich wohl niemand erträumen lassen. Die Partie war erst am Aschermittwoch kurz nach Mitternacht um 0.09 Uhr aus. Und Wiens Siegtreffer im ingesamt sechsten und dritten Drittel der Verlängerung haben sich aufopferungsvolle Haie an dieser Stelle als heroischer Außenseiter sicher nicht verdient. Zumal Doppeltorschütze Mario Lamoureux mit einer Oberkörperverletzung frühzeitig vom Eis musste, es zu Beginn der Verlängerung durch Austin Smith und Tyler Spurgeon (Querlatte) mehrere Matchpucks gab und der viel gescholtene Goalie Andy Chiodo eine großartige Partie ablieferte. Es war alles dabei, Eishockey pur, großes Play-off-Kino mit dem „falschen“ Sieger.

Dass die Haie nach dem Match wie die geschlagenen Hunde in die Kabine schlichen, war verständlich. Schließlich hatte man kollektiv alles nach dem 0:5 im ersten Match mobilisiert. Gerechtigkeit tut manchmal eben not.

„Die Mannschaft hat eine super Reaktion auf das erste Spiel gezeigt und ihr ganzes Herz in dieses Spiel geworfen. Ich bin sehr stolz“, sprach Coach Rob Pallin. „Es ist bitter und brutal, nach 104 Minuten in die Kabine zu gehen, hart gearbeitet zu haben, aber nichts in den eigenen Händen zu halten“, gestand Verteidiger Flo Pedevilla ein, der gleich weiter ausführte: „Es war und ist aber auch total geil, gegen die beste Mannschaft der Liga so zu kämpfen, und wir müssen das Positive zum dritten Match nach Wien (Freitag) mitnehmen.“ Irgendwann blicke man bei aller Erschöpfung nicht mehr auf die Uhr, sondern sei laut Pedevilla einfach nur noch gelaufen: „Es ist aber schon in die Füße gegangen.“

Die Vorstandscrew des HC Innsbruck war vom Auftritt des eigenen Teams ebenfalls begeistert. Und so etwas wie dieses irre Match gegen die Capitals hat auch Langzeit-Obmann Günther Hanschitz in über 20 Jahren noch nicht erlebt: „Ein Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spiel in den anderen Tag hineingeht. Das bleibt einem ewig in Erinnerung.“ Eines merkte er zum Format, im Play-off auf ein Penaltyschießen generell zu verzichten, dennoch kritisch an: „Das macht keinen Sinn. Dieses Spiel hat sich nach über 104 Minuten keinen Verlierer verdient.“ Das sah auch Norbert Ried so, der trauerte: „Es war super. Und bei einem Sieg hätten wir vielleicht einen echten Hype bekommen.“

So geht’s mit einem 0:2-Rückstand, einem fraglichen Angreifer (Lamoureux) und einem ganz schweren Rucksack wieder zurück nach Wien. Man hat die Caps zuhause gefordert, ein Auswärtssieg wäre noch sensationeller.