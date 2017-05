Kiew – Südkorea hat am zweiten Tag der Eishockey-WM der Division 1A in Kiew für die erste Überraschung gesorgt. Die Südkoreaner feierten am Sonntag einen 5:2 (1:1,0:1,4:0)-Sieg über Turnierfavorit Kasachstan, der am Vortag Österreich mit 3:2 besiegt hatte.

Die diesmal enttäuschenden Kasachen gingen dank der beiden eingebürgerten Nordamerikaner Brandon Bochenski (9.) und Nigel Dawes (34.), der schon gegen das ÖEHV-Team zweimal getroffen hatte, mit einer 2:1-Führung ins Schlussdrittel.

Doch der Olympia-Gastgeber schaffte durch Alex Plante (46., 50.), Shin Sanghoon (48.) und Kim Kisung (52./PP2) noch die Wende und führt nach dem zweiten Tag die Tabelle ohne Punkteverlust an. Plante, einer von fünf eingebürgerten Kanadiern im Team von Südkorea, hatte in der Saison 2013/14 in Dornbirn gespielt und auch zehnmal in der NHL. (APA)