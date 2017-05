Zürich – Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen scheint in der Weltrangliste erstmals in den Top Ten auf. Nach Platz zwei bei der WM der Division 1A in der Vorwoche in Graz wurde das nun elftplatzierte Dänemark überholt. Die USA führen weiterhin vor Kanada und Finnland. Nächstes Ziel der ÖEHV-Frauen ist der Aufstieg in die WM-Top-Division. Diese könnte ab 2019 mit zehn Teams gespielt werden. (APA)

Weltrangliste Frauen: 1. USA 3.280 Punkte - 2. Kanada 3.210 - 3. Finnland 3.035. Weiter: 10. Österreich 2.530