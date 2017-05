New York - Die New York Rangers mit Michael Grabner haben am Donnerstagabend im Viertelfinale der NHL erneut einen 4:1-Heimsieg gegen die Ottawa Senators gefeiert und in der „best of seven“-Serie auf 2:2 ausgeglichen. Rangers-Matchwinner war Oscar Lindberg, der im zweiten Drittel zwei Tore erzielte, eines nach Assist von Grabner. Das nächste Duell der beiden Teams findet am Samstag erneut in New York statt. (APA)