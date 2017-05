Paris/Köln – Titelverteidiger Kanada und Rekord-Weltmeister Russland sind mit Siegen in die Eishockey-WM in Deutschland und Frankreich gestartet. In den zwei Schlagerspielen des Freitags setzten sich die Nordamerikaner in Gruppe B in Paris gegen Tschechien mit 4:1 durch, die Russen bezwangen in Gruppe A in Köln Schweden mit 2:1 nach Penaltyschießen. Deutschland bejubelte einen 2:1-Erfolg über die USA.

Kanada begann das Rennen um den Titel-Hattrick souverän und entschied gegen die Tschechen alle Drittel für sich. Den Schlusspunkt setzte Skinner ins leere Tor. Vize-Weltmeister Finnland startete in der Kanada-Gruppe mit einem harterkämpften 3:2 gegen Weißrussland. Die Finnen hatten nach nur fünf Minuten 2:0 geführt, doch der Außenseiter kämpfte sich zurück und schaffte im Schlussdrittel den Ausgleich. Doch zehn Minuten vor dem Ende schoss Veli-Matti Savinainen Suomi in Überzahl zum Sieg.

Schweden ging gegen Russland in Führung, der Ausgleich folgte früh im Schlussabschnitt. Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks verwandelte schließlich den entscheidenden Penalty. Deutschland erwischte in der ausverkauften Kölner Arena einen perfekten Start ins Turnier. Die USA schafften nach früher Führung der Gastgeber zwar den Ausgleich (51.), doch nur drei Minuten später gelang Rieder das vorentscheidende 2:1. (APA)