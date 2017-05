Köln/Paris – Kanada hat bei der Eishockey-WM in der Paris-Gruppe B gegen Frankreich mit 3:2 gewonnen. In der erstmals ausverkauften Arena von Paris-Bercy gingen die Gastgeber gegen den Olympiasieger und Titelverteidiger 2:1 in Führung. Nach dem Ausgleich bedurfte es eines Eigentors in der 43. Minute, damit sich die als einziges Team noch makellosen Kanadier gegen die „Equipe tricolore“ durchsetzten.

In Pool A behielt Schweden gegen das bis dahin noch ungeschlagene Lettland mit 2:0 die Oberhand.

Unterdessen gab es für Russland einen Dämpfer. Alexander Owetschkin, der in der Nacht auf Donnerstag mit Washington im NHL-Play-off ausgeschieden ist, musste aus Verletzungsgründen für die WM absagen. Zuletzt musste sich der Superstar laut eigenen Angaben vor jeder Partie fit spritzen lassen. (APA/sda)