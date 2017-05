Köln/Paris – Russland hat sich bei der Eishockey-WM als erste Mannschaft für das Viertelfinale qualifiziert, Slowenien steht als erster Absteiger fest. Die Russen deklassierten am Samstag in Köln die Slowakei mit 6:0 und haben in Gruppe A einen der vier Aufstiegsplätze sicher. Aufsteiger Slowenien verlor in Paris in der Gruppe B das direkte Duell um den Klassenerhalt gegen Weißrussland mit 2:5.

Die Slowenen führten nach dem ersten Drittel mit 2:1, die Weißrussen drehten aber mit vier Treffern im Mitteldrittel die Partie zu ihren Gunsten und sicherten sich den Verbleib in der Elitegruppe. Der zweite Absteiger könnte am Abend feststehen, falls Italien in Köln gegen Deutschland verliert. Die beiden Absteiger werden bei der WM 2018 (4. bis 20. Mai) in Dänemark (Kopenhagen und Herning) durch die Aufsteiger Österreicher und Südkorea ersetzt.

Russland hatte mit der Slowakei keine Probleme. Nach Treffern von Jewgeni Dadanow (2., 14./PP), Andrej Mironow (20.), Nikita Kutscherow (23.) und Ivan Telegin (33.) war die Partie schon nach 33 Minuten entschieden.

USA so gut wie fix im Viertelfinale

Die USA stehen bei der Eishockey-WM so gut wie sicher im Viertelfinale. Am Samstag bezwang das US-Team Lettland in Köln 5:3 (0:1,3:2,2:0). Mit nun zwölf Punkten sind die USA in Gruppe A bei zwei noch ausstehenden Spielen kaum noch von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. In Gruppe B gelang Finnland mit einem 3:2 (0:1,2:0,0:1,1:0) nach Verlängerung gegen Norwegen ein wichtiger Sieg.

Andreas Martinsen hatte Außenseiter Norwegen kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zumindest noch einen Punkt gerettet. Auch die Norsker haben damit noch die Chance auf das Viertelfinale. Den finnischen Sieg besiegelte Markus Hännikäinen in der zweiten Minute der Verlängerung. (APA)