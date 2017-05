Die Pittsburgh Penguins haben am Samstag (Ortszeit) in der NHL das erste „best of seven“-Finalspiel der Eastern Conference gegen die Ottawa Senators daheim 1:2 nach Verlängerung verloren. Jean-Gabriel Pageau (15.) und in der „Overtime“ Bobby Ryan (65.) sicherten den Kanadiern den Sieg gegen den Titelverteidiger, Jewgeni Malkin hatte für die Penguins ausgeglichen (55.).

Großen Anteil am Sieg der Senators hatte Goalie Craig Anderson. Dieser wurde mit 27 Paraden zum „Mann des Spiels“ gewählt. „Er hat uns heute gerettet, er war sehr stark“, lobte Ryan seinen Teamkollegen. Ryan hatte es im Grunddurchgang in 62 Partien auf 13 Tore bzw. 25 Punkte gebracht. In bisher 13 Play-off-Matches hat er mit fünf Treffern bzw. zehn Zählern einen weitaus besseren Schnitt. Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Dienstag (MESZ) wieder in Pittsburgh statt. (APA)