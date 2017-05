Die Anaheim Ducks haben im Playoff-Halbfinale der NHL gegen die Nashville Predators den ersten Sieg gefeiert. Die Kalifornier gewannen am Sonntag (Ortszeit) Spiel zwei der „best of Seven“-Serie mit 5:3 und glichen zum 1:1 aus. Am Dienstag (Ortszeit) findet das dritte Match in Nashville statt.

Die Predators gingen durch Ryan Johansen (5.) und James Neal (9.) früh mit 2:0 in Führung, doch Anaheim glich schnell durch Sami Vatanen (20.) und Jakob Silfverberg (21.) aus. „Es war extrem wichtig, dass wir eine schnelle Antwort gefunden haben“, erklärte Ducks-Trainer Randy Carlyle nach der Partie. „Der Druck auf uns war extrem groß.“ Kapitän Ryan Getzlaf ergänzte: „In solchen Situationen wird der Charakter einer Mannschaft erkennbar. Wir sind wieder zurückgekommen.“

Filip Forsberg schoss Nashville zwar zum 3:2 (28.), aber Anaheim zeigte erneut die richtige Reaktion. Ondrej Kase (31.), Nick Ritchie (38.) und Antoine Vermette (60.) drehten das Spiel endgültig. „Wir haben gezeigt, wenn wir den Glauben an uns nicht verlieren, können wir jede Begegnung für uns entscheiden“, kommentierte Carlyle die Aufholjagd. „Wir können auch in Nashville etwas holen.“ (dpa)