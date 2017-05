Innsbruck - Der HC Innsbruck kann weiter auf sein Erfolgs-Betreuer-Duo an der Bande bauen. Co-Trainer Pierre Beaulieu bleibt an Bord und arbeitet weiter mit Chef-Trainer Rob Pallin am sportlichen Aufstieg der Haie. „Ich bin sehr froh, wieder in Tirol zu sein. Ich habe die Stadt und den Verein ins Herz geschlossen und will gemeinsam mit Rob auf dem Erfolg des letzten Jahres aufbauen und einen weiteren Schritt nach oben machen“, freut sich Beaulieu, der bereits seine vierte Saison in Innsbruck bestreitet.

Zudem gaben die Haie die Beförderung von Nachwuchs-Keeper Rene Huber bekannt. Der 19-Jährige wird als dritter Torhüter hinter Patrik Nechvatal und Rene Swette in den erweiterten Profi-Kader aufgenommen.