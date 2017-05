Innsbruck – Täglich neue Nachrichten in Sachen Kaderplanung beim HC Innsbruck. Heute Samstag gaben die Haie per Aussendung die Vertragsverlängerung mit Goalgetter John Lammers bekannt. Der 31-Jährige verbuchte in der abgelaufenen Saison 58 Punkte in 56 Spielen. „John ist ein Führungsspieler auf und abseits des Eises. Er ist zudem ein sehr intelligenter Spieler, der viel Qualität mitbringt. Seine Fähigkeiten sind unbestritten“, wurde Haie-Coach Rob Pallin zitiert.

Auch Lammers selbst freut sich auf seine dritte Saison bei den Tirolern. „Meine Familie und ich sind sehr glücklich wieder nach Innsbruck zu kommen. Wir haben alle Blut geleckt, wollen noch erfolgreicher werden“, erklärte der Kanadier. (tt.com)