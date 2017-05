Köln – Titelverteidiger Kanada steht erneut im Endspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft und trifft dort auf Schweden. Am Samstag gewann der 26-malige Weltmeister das erste Halbfinale in Köln mit 4:2 (0:0, 0:2, 4:0) gegen Rekordchampion Russland. Im Schlussdrittel bescherten Mark Scheifele (41. Minute), Nate MacKinnon (56.), Ryan O‘Reilly (57.) und Sean Couturier (59.) Kanada vor 16 469 Zuschauern ein kaum mehr für möglich gehaltenes Comeback. Jewgeni Kusnezow (33.) und Nikita Gussew (35.) hatten den 27-maligen Weltmeister Russland in Führung geschossen. Im Finale am Sonntag (20.45 Uhr) gegen Schweden hat Kanada damit die Chance, nach Anzahl der Titel zum Rekordchampion aufzuschließen.

Die Tre Kronors besiegten am Abend den Rivalen Finnland mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Alexander Edler (2. Minute), John Klingberg (25.), Wiliam Nylander (35.) und Joakim Nordström (54.) schossen dis Schweden zum ersten Mal seit dem Titel 2013 wieder in ein WM-Endspiel. Starspieler Nicklas Bäckström von den Washington Capitals glänzte mit zwei Torvolagen. Der bislang neunmalige Weltmeister spielte überlegen und konzentriert. Finnland war lange zu passiv und spielt am Sonntag gegen Russland nur um Platz drei (16.15 Uhr).

Im Fokus stand aber besonders das Gigantenduell der großen Rivalen Kanada und Russland. „Das war eines der besten Eishockeyspiele, was ich jemals gesehen habe“, sagte Kanadas Coach Jon Cooper nach dem tatsächlich hochklassigen Spiel. „Das sind zwei großartige Eishockey-Nationen.“

Die „Sbornaja“ startete besser in das Prestigeduell, scheiterte im ersten Drittel aber immer wieder am guten kanadischen Keeper Calvin Pickard von Colorado Avalanche. Im zweiten Abschnitt wurde Kanada besser, es entwickelte sich ein hochklassiges Duell.

Ein Geniestreich von Star Artemi Panarin führte zur verdienten Führung Russlands. Nach herrlicher Kombination bediente der 25-jährige Stürmer der Chicago Blackhawks mit einem Traumpass seinen völlig freistehenden NHL-Kollegen Kusnezow von den Washington Capitals, der die Scheibe nur noch ins Tor schieben musste. In Überzahl erhöhte Gusew mit seinem vierten WM-Tor kurz darauf für die immer spektakulärer kombinierenden Russen.

Doch im Schlussdrittel fighteten die Kanadier erfolgreich. Nur 17 Sekunden nach Wiederbeginn fälschte Scheifele im Powerplay einen Schuss von MacKinnon noch entscheidend zum Anschlusstreffer ab. MacKinnon (Colorado Avalanche) leitete mit seinem sechsten Turniertor zum 2:2 die furiose Schlussphase ein. O‘Reilly und Couturier besiegelten den Sieg der Kanadier.

Gewinnt Kanada auch das Finale, schließen sie nach Titeln mit dann je 27 zu Russland auf, wobei bei den Russen auch die 22 Goldenen der Sowjetunion berücksichtigt sind. (dpa)