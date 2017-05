Skispringer Andreas Kofler gab am Samstag seiner langjährigen Freundin Mirjam das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung fand in der Pfarrkirche Mieders statt. Die Hochzeitstorte wurde standesgemäß auf der Bergiselschanze angeschnitten. Danach wurde im Bergiselrestaurant „1809“ gefeiert. Mit dabei waren auch zahlreiche Skisprungkollegen, um dem frisch vermählten Paar zu gratulieren. Die Standesamtliche Hochzeit hat bereits vergangenes Wochenende in Fieberbrunn stattgefunden. (tt.com)