Innsbruck – Was die Spatzen schon seit einiger Zeit von den Dächern pfiffen, ist jetzt offiziell: Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn bleibt Patrick Mössmer den Haien weiter treu. Neben seiner beruflichen Neuorientierung wird die „HCI-Legende“ im Nachwuchsbereich der Tiroler tätig sein. Konkret übernimmt Mössmer die Koordination aller Nachwuchstrainer. „Ich bin froh, dass ich meiner Leidenschaft treu bleiben und auch in Zukunft dem Verein tatkräftig zur Seite stehe kann. Ich möchte meine Erfahrung und mein Know-how aus knapp 20 Jahren Profi-Eishockey weitergeben, das Miteinander im Verein fördern sowie die Entwicklung der Kids weiter voran treiben“, wurde Mössmer in einer Aussendung zitiert.

Mit im Gepäck hat Mössmer auch bereits neue Trainer mit langjähriger Haie-Vergangenheit. „Ehemalige (Jugend)Spieler wie etwa Martin Volk oder Heinz Thielmann werden in der kommenden Saison das Coaches-Team verstärken. Aber auch sonst wird es einige Umstrukturierungen geben. Wir müssen als Team gemeinsam an einem Strang ziehen. Das betrifft die Miteinbeziehung der Eltern aber auch das nachhaltige Arbeiten in allen Altersklassen. Hier muss eine Hand in die nächste greifen.“

Wie genau das Trainerteam für den Nachwuchs der Innsbrucker Haie aussieht wird in den kommenden Wochen noch genau definiert.

Neues gibt es auch in Sachen Kaderplanung für die kommende EBEL-Saison. Fabio Schramm wird auch künftig für die Innsbrucker auflaufen. „Es war wichtig für den Spieler aber auch für den Verein. Wir sind froh, dass Fa bio auch im kommenden Jahr das Haie-Trikot tragen wird. Der interne Wettbewerb wird nun noch härter, das kann für das Team und für die Tiefe in der Mannschaft nur gut sein“, zeigt sich Vorstand Norbert Ried zufrieden. (tt.com)