Lausanne – Das oberste Sportgericht in Lausanne hat laut Mitteilung vom Montag die Suspendierung von sechs russischen Skilangläufern bis längstens 31. Oktober 2017 bestätigt. Alexej Petuchow, Jewgenia Schapowalowa, Maxim Wylegschanin, Alexander Legkov, Jewgenij Below and Julia Iwanowa waren von der FIS bestraft worden, weil laut McLaren-Report ihre Dopingproben in Sotschi 2014 manipuliert worden waren.

Weil gegen die Athleten noch kein Anti-Doping-Verfahren angesetzt worden sei, wäre das Sextett ab November wieder startberechtigt, teilte das CAS mit. Dann könne die FIS aber eine weitere provisorische Sperre aussprechen, die neuerlich beeinsprucht werden könne.

Legkow und Wylegschanin hatten bei den Winterspielen 2014 über 50 km einen Doppelsieg gefeiert und mit der Staffel Silber geholt. (APA)