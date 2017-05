Eishockey-Vizemeister KAC hat sich von den beiden Stürmern Ziga Pance und Mark Hurtubise getrennt. Wie die Klagenfurter am Mittwoch bekanntgaben, werden die Verträge des slowenischen Teamspielers und des kanadischen Centers nicht verlängert. Pance (28) erzielte in der abgelaufenen Saison in 68 Spielen 14 Tore, Hurtubise kam in 67 Partien auf 31 Scorerpunkte. (APA)