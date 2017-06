Innsbruck - Langweilig war Andrew Hourmont nie, das Nichtstun ist nicht Sache des Walisers, der Mann aus Cardiff kann nicht ohne Organisieren. In seinem Zuhause fand kürzlich das Finale der Champions League statt, der wahre Höhepunkt der Snowboard-Szene (Freestyle) soll künftig wieder seine Wahlheimat sein: Innsbruck – genauer der Berg­isel.

Bekanntlich rochiert das Event – vom Areal des Tivoli-Nebenplatzes hin zu Kühtai (2018) und eben dem Traditionsberg (2019, 2020). Er sei frohen Mutes, dass sich dieser Schritt auszahlen könnte, wenngleich noch einige Sachen zu klären seien. Dass sein „Baby“ unter der Schirmherrschaft des Internationalen Skiverbands FIS ein neues Gesicht bekommen könnte, dass die lebendige Freestyle-Szene durch den Traditionsverband ein wenig an Vitalität verlieren könnte, glaubt Hourmont nicht. „Ich wurde schließlich von der FIS engagiert, um den Sport zu erneuern und mein Wissen in eine neue Serie fließen zu lassen.“

Hourmont spielt auf seine neue Rolle als Koordinator des Weltverbands an, der sich des Reformbedarfs bewusst ist. Und auch Andrew Hourmont wird bei seinem Air+Style-Contest an so mancher Schraube drehen. Der Ruf nach weniger Musik und mehr Sport wurde bereits laut, unter dem neuen Besitzer Shaun White wurde alles Richtung Festival getrimmt. Die Snowboard-Ikone lebt damit eher den kalifornischen Traum als den des Sports, wenngleich Andrew Hourmont festhält: „Musik soll auch weiterhin zentraler Baustein des Contests sein.“ Ein solcher war auch der Bergisel immer, deshalb besann man sich wohl auch zurück. (floh)