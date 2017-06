Die National Hockey League (NHL) hat unter anderem den Finnen Teemu Selänne in ihre Hall of Fame aufgenommen. Der ehemalige Flügelstürmer schoss in seiner mehr als 20-jährigen NHL-Karriere 684 Tore, verbuchte 1.451 Punkte und holte 2007 mit den Anaheim Ducks den Stanley Cup. Mit Finnland eroberte er mehrere Olympia- und WM-Medaillen.

Der 46-Jährige ist seit heuer auch Mitglied in der Hall of Fame des Weltverbandes IIHF. Die NHL nahm neben Selänne auch noch Paul Kariya, Dave Andreychuk, Mark Recchi und als fünfte Frau in der Geschichte Danielle Goyette neu in ihre Ruhmeshalle auf. (APA/Reuters)