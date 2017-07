Der EC Red Bull Salzburg hat am Dienstag die Verpflichtung des Stürmers Alex Aleardi vermeldet. Der 24-jährige US-Amerikaner hatte vergangene Saison mit Mora IK den Aufstieg in die schwedische Topliga geschafft. Coach Greg Poss kennt Aleardi aus der gemeinsamen Zeit bei den Florida Everblades.

„Alex ist ein sehr dynamischer und kreativer Spieler. Auch das Spiel ohne Scheibe hat er in den vergangenen Jahren in Schweden stark verbessert, sodass er für uns eine echte Verstärkung darstellt“, erklärte Poss. Aleardi soll am Mittwoch in Salzburg eintreffen. (APA)