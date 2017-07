Wisla - Doppel-Weltmeister Stefan Kraft fehlt noch im ÖSV-Aufgebot, wenn die Skispringer am Freitag (Teambewerb) und Samstag (Einzel) in Wisla die erste von sieben Stationen des Sommer-Grand-Prix absolvieren. Der Weltcupsieger steigt wie Michael Hayböck erst später in die Serie ein. Gregor Schlierenzauer und Jung-Ehemann Andreas Kofler führen das Septett in Polen an.

Kraft und Hayböck widmen sich vorerst weiter dem Training. „Sie hatten nach der Saison viele Termine“, begründete Cheftrainer Heinz Kuttin. Ein erster internationaler Vergleich ist beim zweiten Bewerb in Hinterzarten (29.7.) geplant, am Ende des Grand-Prix soll sich das Duo schon stark präsentieren. „Der Fokus liegt für sie ganz klar auf Hinzenbach und dem Finale in Klingenthal“, betonte Kuttin. Der Kärntner hat die drei ÖSV-Kader-Gruppen seit dem Frühjahr schon zu fünf Trainingslehrgängen zusammengezogen und dabei auch die Junioren-WM-Gruppe involviert.

Schlierenzauer freut sich auf das erste Kräftemessen seit März. Er hat seine Knieverletzung (Kreuzbandriss im März 2016) überwunden. „Ich bin komplett schmerzfrei und das tut richtig gut“, schrieb der Tiroler auf seiner Website. „Natürlich geht es in erster Linie um eine Standortbestimmung und darum, ein Training unter Wettkampfbedingungen zu bestreiten. Aber es gibt eine Ergebnisliste, einen internationalen Vergleich“, erklärte der Rekordgewinner im Weltcup, der in Wisla im vergangenen Jänner wieder in den Weltcup eingestiegen war.

Nicht mit dabei sind in Polen neben Kraft und Hayböck auch Markus Schiffner und Manuel Fettner, der im Sommer weitgehend auf Wettkämpfe verzichtet. Manuel Poppinger springt nach einem Kreuzbandriss wieder, Wettkämpfe auf höchstem Niveau kämen aber noch zu früh. (APA)