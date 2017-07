Los Angeles - Österreichs Snowboard-Star Anna Gasser hat den „ESPY Award“ in der Kategorie „beste weibliche Actionsportlerin“ gewonnen. Die 25-jährige Freestylerin aus Kärnten setzte sich bei dem vom US-TV-Giganten ESPN im Internet durchgeführten Fan-Voting gegen die US-Skateboarderin Lacey Baker, die estnische Ski-Freestylerin Kelly Sildaru und Surferin Tyler Wright aus Australien durch.

Die Trophäe nahm Gasser am Mittwochabend im Rahmen eines Gala-Abends im „Microsoft Theater“ in Los Angeles in Empfang. „Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich diesen Pokal in meinen Händen halten darf. Es war schon eine große Ehre für mich, dass ich überhaupt nominiert und zur Preisverleihung nach Los Angeles eingeladen wurde“, erklärte die Millstätterin. „Umso größer ist jetzt die Freude, dass mich die Fans auf Platz eins gewählt haben. Ich möchte mich bei jedem einzelnen bedanken, der eine Stimme für mich abgegeben hat. Eine Publikumswahl zu gewinnen, hat für mich eine besonders große Bedeutung.“

Gasser hat in der vergangenen Saison mit dem Gewinn eines kompletten X-Games-Medaillensatzes (Big-Air-Silber in Aspen sowie Slopestyle-Gold und Big-Air-Bronze in Hafjell), dem Slopestyle-Triumph bei den US Open in Vail, dem Big-Air-WM-Titel in der Sierra Nevada und den Siegen im Freestyle-Gesamt- sowie im Big-Air-Weltcup die Freestyle-Szene der Snowboarderinnen dominiert.

Neben Gasser trugen sich mit Rekord-Olympiasieger und Ausnahmeschwimmer Michael Phelps, den Tennis-Superstars Roger Federer und Serena Williams, Fabelsprinter Usain Bolt oder den Basketball-Ausnahmekönnern Kevin Durant, Russell Westbrook und LeBron James zahlreiche Sportgiganten in die Siegerliste der diesjährigen „ESPYS“ ein. (APA)