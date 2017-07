Der Villacher SV hat am Donnerstag die Verpflichtung des Verteidigers David Shields für die kommende Saison in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) bekanntgegeben. Der 26-jährige US-Amerikaner wurde 2009 in der sechsten Runde von den St. Louis Blues gedraftet, hatte aber bisher nur in der AHL gespielt.

In den vergangenen zwei Jahren war Shields für die Utica Comets tätig, für die er in 80 Spielen drei Tore erzielte und 17 Assists leistete. (APA)