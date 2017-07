Innsbruck - Der deutsche Skisprung-Ex-Weltmeister Severin Freund hat am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Der 29-Jährige verletzte sich bei seiner zweiten Trainingseinheit nach der vorangegangenen Blessur erneut bei der Landung eines Sprungs in Oberstdorf. Nach der WM 2017 in Lahti verpasst Freund auch die Winterspiele 2018.

Freund wurde am Freitag in München operiert. Dabei wurden laut Mitteilung des Arztes das Kreuzband ersetzt, der Innenmeniskus genäht und Teile des Außenmeniskus geglättet. „Ich hatte mich bisher sehr gut gefühlt, die Rehabilitation verlief nach Plan. Umso ärgerlicher ist der erneute Rückschlag“, sagte Freund in einer Mitteilung des DSV. „Ich habe schon einige Rückschläge weggesteckt, ich nehme jetzt die Weltmeisterschaften in Seefeld ins Visier“, sagte der Ex-Weltcupsieger.

Für Bundestrainer Werner Schuster ist die erneute Verletzung seiner Nummer eins ein schwerer Schlag. „Freunds Fehlen im Olympia-Winter zu kompensieren wird eine große Herausforderung für uns alle“, betonte der Österreicher. (APA)