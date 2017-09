Von Alex Gruber

Innsbruck — Es war fast wie ein einziger Traum: Mit Platz fünf im Grunddurchgang und dem vorzeitigen Einzug ins Play-off-Viertelfinale haben sich die Haie in der vergangenen Saison die Latte selbst hoch gelegt. „Das letzte Jahr ist vorbei. Wir haben es in eine Mappe gepackt. Aber wir sind nicht nur stolz wegen des Erfolgs, den wir hatten, sondern auch wegen des Zuspruchs, den wir bekamen. Wir haben die Fans zurück in die Halle geholt. Die Energie ist zurück", freut sich Haie-Coach Rob Pallin, dass Eishockey wieder „in" in Innsbruck ist.

Das bestätigt der Abo-Verkauf, der sich der vierstelligen Grenze nähert. Das bestätigt die Tatsache, dass die Sitzplätze für das heutige Auftaktspiel gestern weitgehend vergriffen waren. „Wir waren eine sehr gute Truppe letzte Saison, das ist heuer nicht anders. Vielleicht passen wir wieder so gut zusammen. Es ist nicht das exakt gleiche Skript, aber das ist ja in keiner Saison so. Und wenn wir wieder den richtigen Aufwand betreiben, können wir vielleicht wieder eine Geschichte schreiben, die uns am Ende stolz macht", wirft Kapitän und Leithammel Tyler Spurgeon ein.

Mit einem ähnlichen „Rock 'n' Roll-Stil", der den Fans in der Vorsaison einen unglaublichen 8:7-Heimsieg gegen die Südtiroler bescherte, ist am Freitag nicht mehr zu rechnen. So viel Defensiv-Stress will im Haifischbecken ohnehin keiner mehr haben. „Wir wollen graue Haare vermeiden", lächelt Spurgeon, der von verbesserter defensiver Organisation spricht. Darin wird bereits am heutigen Abend vor Goalie Patrik Nechvatal ein wesentlicher Schlüssel liegen. Und die nötigen Tore sollen sich vorne auf mehrere Schultern verteilen. „Ich glaube, dass wir in dieser Saison eine bessere Scoring Balance im Team haben werden", notiert Pallin.

Dass in der Vorbereitung nicht alles Gold war, lässt den 50-jährigen Amerikaner relativ kalt: „Die Pre-Season war sicher nicht perfekt, aber dafür waren auch die Umstände (u. a. schwere Knieverletzung von Topverteidiger Lubomir Stach, Anm.) nicht gegeben. Viele ziehen uns jetzt in Zweifel, aber das ist fein und bin ich gewöhnt", lächelt Pallin lieber dem Auftakt entgegen. „Es ist Zeit. Wir wollen die neue Reise starten", juckt's auch Spurgeon schon auf der Schlägerschaufel. Nachsatz: „Wir wollen beweisen, dass wir in der letzten Saison nicht nur Glück hatten."

Der Auftakt gegen Bozen sei nur eines von 44 Spielen, die am Ende des Grunddurchgangs ein großes Bild ergeben. Dass ein starker Gegner wartet, ist jedem bewusst. „Bozen ist mit den Italienern und Legionären immer gut", notiert Pallin, um mit süffisantem Blick fortzufahren: „Ich habe gehört, die haben dieses Kid Smith in ihren Reihen. Der soll gut sein." Gemeint ist natürlich niemand anderer als der letztjährige HCI-Publikumsliebling Austin Smith, der mit 27 Toren und legendärem Schnauzbart in der Vorsaison beeindruckt hat. Pallin erteilte an seine Cracks ein Verbot, diese Woche mit dem sympathischen Ex-Kollegen zu sprechen: „Wir müssen unseren und er muss seinen Job erledigen. Am Samstagmorgen können wir uns mit ihm unterhalten." Zuvor soll sich Smith aber die Zähne an der HCI-Defensive ausbeißen.