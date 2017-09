Von Florian Madl

Stams – Nicht jeder erkannte im ersten Anlauf, dass das Schigymnasium Stams für ihn den Ausgangspunkt einer einzigartigen Karriere darstellen sollte. „Der Bub ist schulisch eine Pfeife und sportlich macht das überhaupt keinen Sinn“, hieß es beim ersten Elternsprechtag des Teenagers Felix Gottwald. Mittlerweile ist der Salzburger Ex-Kombinierer Österreichs Rekord-Olympiateilnehmer, was Medaillen anbelangt.

Doch Stams, das in zwei Wochen den 50. Geburtstag feiert, ist mehr als das. „Stams war für mich Lebensschule in vielerlei Hinsicht! Es hat mich als Charakter stärker gemacht! Es hat mich gelehrt, ein Teamplayer zu sein! Die Selbstständigkeit wurde von Anfang an gefordert und gefördert! Es hat mich zu einem ,Beißer‘ gemacht!“, befand rückblickend etwa Erfolgs-Biathlet Christoph Sumann, der seine Eloquenz (TV-Experte) wohl auch dieser Zeit verdankt. Erfolg ist förmlich im Leitbild der Schule verankert: „Wir sind die Kaderschmiede für die Ski- und Snowboard-Asse von morgen. Deshalb führen wir in einer funktionierenden Einheit von Gymnasium oder Handelsschule und Sport die Besten aus dem Nachwuchs bis an die Weltspitze.“

Auch Österreichs Skiverbands-Präsident Peter Schröcksnadel, der Strukturen im Fall ausbleibenden Erfolgs gerne umkrempelt, hält seit jeher an der Schule in ihrer bestehenden Form fest: „Der Österreichische Skiverband wäre um ein ganz großes Stück ärmer, wenn die Internatsschule für Schisportler Stams nicht gegründet worden wäre“, meint er geradezu ehrfurchtsvoll. Aber um der geschichtlichen Wahrheit Genüge zu tun: Dass Stams einst aus der Taufe gehoben wurde, hat durchaus etwas mit sportlichem Misserfolg zu tun:

Die alpine Ski-WM 1966 im chilenischen Anden-Dorf Portillo geriet zur Bloßstellung der Ski-Nation Österreich: Während Frankreich 16 Medaillen feierte, sieben davon in Gold, musste sich die Wiege des Alpinsports mit drei Medaillen (keine in Gold!) bescheiden. Die Rivalen hatten ein Ski-Zentrum in Grenoble, das ließ auch in Österreich die Forderung nach einem Kompetenzzentrum aufkommen. Die Idee – für damalige Verhältnisse auch in pädagogischer Hinsicht geradezu revolutionär: schulische Ausbildung neben Spitzensport, Teamarbeit, kein starrer Klassenverband, Wahlpflichtgegenstände. 1967 wurde das Schigymnasium aus der Taufe gehoben, allerdings abseits der Hauptstadt im beschaulichen Stams. „Dass Alpine und Nordische täglich zusammen waren, erwies sich für beide Seiten als befruchtend“, blickt Stams-Schüler Toni Innauer zurück. Viel Know-how wurde hier gebündelt, die große Anzahl von Ex-Stamsern in ausländischen Trainerteams untermauere das zusätzlich. Und der Vorwurf des deutschen Nachrichtenmagazins Spiegel (2005), die Kaderschmiede Stams erinnere mit ihren Praktiken an ehemalige DDR-Stützpunkte, weist man entrüstet von sich.

Die Entwicklung des neuen Schulmodells: rasant! Im dritten Jahr fanden bereits Mädchen Aufnahme. Auch ausländische Ski-Asse wie Andy Wenzel (LIE) münzten das Stamser Know-how in Medaillen um, der Anteil nicht­österreichischer Sportler sollte aber nie die Zehn-Prozent-Marke übersteigen.

Zunächst stand das Stift für das Schulmodell finanziell Pate, ab 1973 trug man den gesteigerten Anforderungen mit dem Verein „Internatsschule für Schisportler Stams“ Rechnung. Die Vereinsmitglieder: die Republik Österreich, das Land Tirol und das Stift Stams. Das Budget beläuft sich ohne Gehälter der Belegschaft und Sonderinvestitionen wie dem demnächst anvisierten Umbau auf 1,4 Mio. Euro, das Schulgeld (derzeit 560 €/Monat) deckt nicht alles ab.

Es begann mit den Olympiamedaillen von Karl Schnabl und Toni Innauer, es endete vorerst mit Stefan Krafts Weltcup-Gesamtsieg. Ein Ende scheint nicht in Sicht.