Lausanne – Der Internationale Bob- und Skeleton-Verband hat die Europameisterschaften der Saison 2017/18 an Innsbruck vergeben. Laut Mitteilung des IBSF vom Montag werden die Titelkämpfe im Rahmen des Weltcups vom 17. bis 19. Dezember 2017 im Eiskanal in Igls in Szene gehen. In den Rennen werden neben Weltcup-Punkten auch Medaillen vergeben.

Igls ist die fünfte Station des am 5. November in Lake Placid startenden Olympia-Winters. (APA)