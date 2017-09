Innsbruck – Die Haie kämpften am Dienstag in Dornbirn im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison auch gegen das Gesetz der Serie. Die letzten neun Westderbys in dieser Konstellation hatte immer das Heimteam gewonnen.

Der Druck zu Beginn ließ sich freilich nicht nur aus dieser Tatsache erklären, sondern in erster Linie dadurch, dass auch die Bulldogs einiges zu bieten haben. Das hatten die Vorarlberger ja schon mit einem 4:3-Auswärtssieg in Salzburg untermauert. Und das bestätigten sie auch gegen die Haie. HCI-Goalie Patrik Nechvatal sorgte im ersten Abschnitt aber dafür, dass trotz klarer Dornbirner Schussbilanz (12:5) ein 1:1-Remis von der Anzeigetafel leuchtete. Nach einem Powerplay-Treffer von Ziga Pance glich Haie-Routinier John Lammers (31) aus. Und Linienpartner Tyler Spurgeon (auch Baujahr 1986) machte die zwischenzeitliche Ü 30-Party mit dem frühen Führungstreffer im zweiten Abschnitt perfekt. In Überzahl lag sogar der dritte Innsbrucker Treffer in der Luft, von ungefähr kam der Dornbirner Ausgleich dann aber auch wieder nicht. Dass es eine von vielen Schnittpartien werden würde, war HCI-Coach Rob Pallin nach jahrelanger Liga-Erfahrung ohnehin bereits bewusst.

Die Strafe gegen Schennach gegen Ende des zweiten Drittels brachte Dornbirn zu Beginn des Schlussabschnitts den zweiten Powerplay-Treffer und die 3:2-Führung ein. Dass die Special Teams von entscheidender Tragweite sind, ist ja bekannt. Die Ausgleichsbemühungen der Haie wurden durch Mitch Wahl (59.) belohnt. Jetzt war das Momentum da. Und in der Verlängerung vollendete Hunter Bishop zum 4:3-Sieg. (lex)