Wien – Die slowakische Skifahrerin Veronika Velez Zuzulova droht erneut die Olympia-Saison zu verpassen. Die 33-jährige Slalom-Spezialistin hat sich am vergangenen Sonntag beim Schneetraining in Argentinien schwer am rechten Knie verletzt.

Erste Untersuchungen deuten auf einen Kreuzbandriss hin. Velez Zuzulova ist bereits nach Europa zurückgereist und wird sich in Österreich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Sollte sich die Diagnose bewahrheiten, würde die fünffache Weltcupsiegerin die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) verpassen.

Für Velez Zuzulova wäre es ein Deja-vu. Im Oktober 2013 hatte sie sich im Training das Kreuzband im linken Knie gerissen und dadurch die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi verpasst. Im vergangenen Winter beendete sie den Slalom-Weltcup nach fünf Podestplätzen hinter US-Star Mikaela Shiffrin als Zweite. Insgesamt hat die Technik-Spezialistin in ihrer Karriere mehr als 30 Weltcup-Podestplätze erreicht. Die Saison 2017/2018 sollte ihre letzte sein. (APA/sda)