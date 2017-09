Denver - Die führenden nationalen Anti-Doping-Agenturen fordern den Komplett-Ausschluss Russlands von den Winterspielen 2018. Zugleich kritisieren die Agenturen das Internationale Olympische Komitee (IOC) wegen dessen inaktiver Haltung in der Russland-Frage scharf.

„Die Untätigkeit des IOC gefährdet die sauberen Athleten und die Zukunft der olympischen Bewegung“, heißt es in einem Statement von 17 NADOs, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Stellungnahme war auf dem am Dienstag und Mittwoch in Denver abgehaltenen vierten NADO-Treffen verabschiedet worden. Daran hatte unter anderem NADO-Vertreter aus den USA, Deutschland, Großbritannien und Österreich teilgenommen.

Bisher seien „weniger als 100 der potenziellen 1.000 russischen Dopingfälle“ abgeschlossen worden, hieß es in der Stellungnahme weiter. Athleten auf der ganzen Welt würden sich aufgrund der „falschen Behandlung der russischen Dopingkrise schon fragen, ob die globalen Anti-Doping-Regularien noch wirksam sind und ihr fundamentales Recht auf sauberen Sport überhaupt noch eine Rolle spielt“.

Der geforderte Ausschluss des russischen Nationalen Olympischen Komitees (NOK) wird von den Agenturen mit der „erwiesenen Korruption bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi und anhaltender Missachtung seiner Verpflichtungen für einen sauberen Sport“ begründet. „Sportfunktionäre und Organisationen eines Landes sollten keine Zulassung für Olympia bekommen, wenn sie vorsätzlich die Regeln verletzen und saubere Athleten berauben“, wird von den NADO-Repräsentanten betont.

„Das IOC muss seine Verzögerungstaktik aufgeben und unverzüglich wirksame Konsequenzen ziehen“, heißt es in dem NADO-Papier. Fünf Monate vor Beginn der Winterspiele in Pyeongchang/Südkorea äußerten die Anti-Doping-Agenturen „ernsthafte Zweifel daran, dass die Spiele 2018 sauber sein werden, bedingt durch die unvollständige Untersuchung des massiven Beweismaterials für individuelles Doping russischer Athleten bei den Winterspielen 2014 in Sotschi“.

Das IOC und die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) müssten darauf drängen, dass Russland ihnen das entscheidende zusätzliche Beweismaterial übergibt. „Einen vollständigen Bericht und Gerechtigkeit für die sauberen Athleten kann es ohne diese Informationen nicht geben“, heißt es in dem Statement.

Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro hatte das IOC auf den Ausschluss Russlands verzichtet. An den Paralympischen Spielen durften hingegen keine Russen teilnehmen. (APA)