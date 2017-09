Obertilliach – Lisa Hauser und Sven Grossegger haben sich am Samstag bei den ÖSV-Biathlon-Meisterschaften in Obertilliach die Titel in den Einzelbewerben über 15 bzw. 20 Kilometer gesichert. Grossegger setzte sich in Abwesenheit von Dominik Landertinger (Bandscheiben-OP) und Simon Eder (Weisheitszahn-OP) trotz dreier Strafminuten vor Julian Eberhard (+1:50,9) durch, Hauser gewann vor Fabienne Hartweger (+53,7).

Ergebnisse ÖM Biathlon in Obertilliach

Damen - 15 km: 1. Lisa Hauser (T) 51:03,8 Min. (4 Strafmin.) - 2. Fabienne Hartweger (St) +50,7 Sek. (4) - 3. Christina Rieder (S) 53,7 (2)

Herren - 20 km: 1. Sven Grossegger (S) 56:35,1 (3) - 2. Julian Eberhard (S) +1:50,9 Min. (6) - 3. Kevin Plessnitzer (St) 3:27,9 (6)