Salzburg – Eishockey-Stürmer Daniel Welser vom EC Red Bull Salzburg fällt nach einer Operation für längere Zeit aus. Das gab der Club der Erste Bank Eishockey-Liga am Dienstag bekannt. Welser hatte in der Nacht davor einen akuten Gefäßverschluss erlitten und ist in der Christian Doppler-Klinik erfolgreich operiert worden. Der 34-jährige Kärntner bleibt aber zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus. (APA)