Red Bull Salzburg hat auf den schlechten Saisonauftakt in der Erste Bank Eishockey Liga reagiert und US-Stürmer Peter Mueller verpflichtet. Der 29-Jährige spielte zuletzt in der AHL für die Providence Bruins (67 Spiele/14 Tore). Davor war der Stürmer mit reichlich NHL-Erfahrung drei Jahre für den Schweizer Erstligisten Kloten und die Malmö Redhawks in der ersten Spielklasse Schwedens tätig. (APA)