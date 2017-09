Von Alex Gruber

Innsbruck — Es klingt wie ein Treppenwitz, wenn einer der wohl schnellsten Spieler der Erste Bank Eishockey Liga sagt: „Mit Garantie: Ich war immer das langsamste Kind." Dabei ließ HCI-Neuzugang Andrew Yogan die Gegner in den ersten vier Runden reihenweise stehen, einzig und alleine beim eigenen Torabschluss hat er noch ein wenig die Hex' am Schläger. Mit fünf Assists und insgesamt sechs Scorerpunkten führt er die interne Punktewertung an.

Wie aus der vermeintlichen „Schnecke" eine Rakete wurde? „Ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr an meiner Geschwindigkeit. Seit drei, vier Jahren habe ich in Florida einen Speedcoach. Seit zwei Jahren trainiere ich im Sommer viermal die Woche." Von nichts kommt bekanntlich nichts. Und Yogan — „in Florida gibt es fast keine HockeyCracks" — hat Football-Spieler aus der National Football League an seiner Seite: „Ihre Geschwindigkeit ist unglaublich." Auch Schwergewichte können sehr schnell sein.

Das will Yogan als Vorbereiter oder Torschütze morgen gegen Fehervar wieder beweisen. „Es macht Spaß. Ich liebe die Geschwindigkeit. Es hilft auch den anderen, weil ich Chancen kreiere", will er mit viel Kraft in den Beinen gegen die Ungarn wieder jene Szenen schaffen, die den Unterschied ausmachen können.

„Er dominiert das Spiel", lobt Headcoach Rob Pallin den 25-jährigen US-Amerikaner, der in der eigenen Familie mit einem Augenzwinkern als schwarzes Schaf gilt: Im Hause Yogan spielen und lieben alle Baseball, nur Andrew „verwechselte" die Schläger, den Puck mit dem Ball und den Helm mit dem Kapperl.

„Wir haben ein sehr talentiertes Team", führt Yogan im Haifischbecken aus. Und: Er lässt es sogar sehr schnell zusammenwachsen.