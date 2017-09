Sie sind vor sieben Wochen (bezieht sich auf den 17. Juli, Anm.) zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie sehr rückt das den Skisport in den Hintergrund?

Marlies Raich: Natürlich ist es unbeschreiblich, einen so kleinen Zwerg im Arm zu halten. Das ist einfach nur ein Wunder, das würden wir gegen nichts tauschen. Das Skifahren ist nach wie vor eine Leidenschaft von mir. Ich freue mich auf den Schnee und habe Benni schon gesagt, dass ich im Herbst an einem richtig schönen Tag frühmorgens mal auf den Gletscher gehen möchte.

Benni Raich: Ich war gleich beim ersten Schnee Ski fahren, es hatte 40 cm Tiefschnee am Pitztaler Gletscher: ein Traumtag! Rennfahren war unser Beruf, jetzt machen wir es zum Spaß. Wenn wir nicht mehr Ski fahren würden, hätten wir vorher etwas falsch gemacht. Vielleicht können wir auch ein bisschen von unserer Leidenschaft an unsere Kinder weitergeben ...

Wenn Sie schon wieder so in der Materie sind: Wer sind Ihre Favoriten für Sölden?

Marlies: Mikaela Shiffrin schätze ich wieder sehr, sehr stark ein. Aber ich hoffe auch auf unsere Damen. Auf meine Schwester Bernadette, die vergangenes Jahr auch im Riesentorlauf einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und auf Stephanie Brunner. Nach Sölden wünsche ich den Verletzten Eva-Maria Brem und Anna Veith ein starkes Comeback.

Benjamin: Auffällig ist, dass Alexis Pinturault (FRA) in Sölden immer sehr stark ist, er fährt technisch einfach genial. Ganz genau habe ich es momentan noch nicht im Auge. Ich möchte mir beim Training am Gletscher noch ein besseres Bild vom momentanen Leistungsniveau machen.

Da sehen Sie die Herren auf Skiern mit kleinerem Radius. Wie stehen Sie beide dieser Regeländerung gegenüber?

Marlies: Die Ski werden dadurch sicher wieder ein bisschen aggressiver. Skirennlauf ist ein gefährlicher Sport, man muss topfit sein und jeder für sich die beste Technik erarbeiten. Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück, um von Verletzungen verschont zu bleiben.

Benjamin: Die Entwicklung dadurch wird sich weisen. Es kann durchaus sein, dass es gefährlicher wird. Vieles hängt auch von der Kurssetzung ab, sie ist fast das Wichtigste. Damit kann das Tempo reguliert werden. Wenn ein Kurssetzer geschickt ist, dann ist diese Regeländerung wohl kein Thema.

Marcel Hirscher hat sich bei der Vorbereitung verletzt. Bitter für Österreichs Superstar vor Beginn der Olympia-Saison ...

Marlies: Marcel lässt sicher keine Zeit verstreichen, um wieder voll fit zurückzukommen.

Benjamin: Das muss gar nicht so negativ sein, gerade hinsichtlich Olympia kann es ein Vorteil sein. Er kann sogar stärker zurückkommen, wenn er es schafft, ganz frisch und hungrig in die Rennen zu gehen. Natürlich ist es wichtig, das neue Material zu testen und zu entwickeln. Marcel ist lange dabei und mit seiner Routine und Erfahrung kann er diesen Rückstand wett¬machen. Jetzt muss er sich zurücknehmen und sich anders vorbereiten.

Marlies: Ich denke Marcel muss die Situation als neue Herausforderung sehen.

Benjamin: In der Therapie kann er auch neue Reize setzen. Das sind alles Punkte, die er so sonst nicht machen würde.

Sie haben Olympia angeschnitten. Sie setzen sich für die mögliche Bewerbung für Winterspiele in Tirol ein (2026, Anm.). Warum?

Marlies: Tirol, Österreich insgesamt, ist ein Wintersportland. Es ist vieles vorhanden, nur wenig muss also gebaut werden.

Benjamin: Natürlich denken viele, wir Sportler müssen dafür sein. Das ist aber nicht so. Es gibt ein gutes Konzept, das sehr viele Chancen für Tirol eröffnet, deshalb sind wir dafür.

Marlies: Und schön wäre es, wenn der Sport endlich wieder im Mittelpunkt stünde und nicht andere Themen. So wie es zum Beispiel schon 1994 bei den Winterspielen in Lillehammer (NOR) war.

Benjamin: Es sind alle Sportstätten danach genutzt worden. Und wer würde Lillehammer kennen – ohne die Spiele von damals? Es gibt so viele Punkte, die für Olympia in Tirol sprechen. Wir sind ein Tourismusland. Wir haben damit ein Schaufenster in die Welt, das mit nichts vergleichbar ist. Wirtschaftlich gesehen wären es überschaubare Spiele. Dazu kommen um die 400 neue Wohnungen in Innsbruck, die wohnbaugefördert wären. Wenn Olympia nicht kommt, entstehen diese vermutlich erst später und dann wahrscheinlich auf dem freien Markt.

Trotzdem haben die Menschen Angst vor einer Kostenexplosion.

Benjamin: Wenn man die Spiele in Sotschi (RUS/2014), Rio (BRA/2018) oder Peking (CHN/2022) mit Innsbruck vergleichen will, ist das realitätsfremd. Sotschi hat 40 Milliarden ausgegeben, dort ist aber ein ganzes Tal neu erschlossen worden. Das könnten wir nie machen und brauchen wir auch nicht. Überspitzt gesagt, könnten wir morgen in St. Anton, Seefeld oder Hochfilzen Weltmeisterschaften austragen – es ist doch alles da!

Oft wird beklagt, dass die heutigen Kinder zu wenig Sport betreiben würden.

Benjamin: Und genau da können wir den Kindern ein positives Erlebnis liefern, ein Ziel. Aber nicht nur ihnen, sondern auch den Menschen, die durch Olympia Arbeit finden. Es gibt so viele positive Nebeneffekte. Natürlich gibt es in Tirol viele, die mit den hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, aber das mit Olympia zu verbinden, ist falsch.

Und wie stehen Sie den kommenden Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea) gegenüber?

Marlies: Es gibt einem zu denken, was in Korea und was generell auf der Welt passiert. Und natürlich überlegt man, ob man dort unbedingt hinmuss.

Benjamin: Es sind schon viele Wahnsinnige auf der Welt unterwegs! Und auch da sage ich wieder: Olympia bei uns wäre ein Gegenpart, ein Höhepunkt für alle.

Marlies: Ich war immer sehr ergriffen, wenn ich bei Olympia war. Da fühlt man sich als Teil von etwas ganz Großem. Du triffst die verschiedensten Sportler aller Länder. Es ist völkerverbindend. Und das ist auch der Gedanke, der in Innsbruck wieder im Mittelpunkt stehen würde.

Das Gespräch führte Susann Frank