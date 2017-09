Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach der 3:5-Niederlage in Graz hatte Haie-Coach Rob Pallin die Bereitschaft aller eingefordert. Der Weckruf kam am Samstag zu Beginn der Partie gegen Fehervar aber alles andere als an. Das Ganze sah zunächst wie ein kollektiver Dämmerschlaf aus, der auch gleich das 0:1 (2.) einbrachte. Mit Ausnahme von Goalie Patrik Nechvatal war – bis auf ein gutes erstes Powerplay – kaum viel Positives zu erkennen. Zum Glück eilte dann Fehervar-Schlussmann Miklos Rajna zur Hilfe, der nach einem Wahl-Schuss Andrew Clark die Scheibe zum 1:1-Ausgleich servierte.

Im Mitteldrittel konnten sich die Haie erneut mehrmals bei Nechvatal bedanken, der auch zwei Glanztaten gegen David Gilbert lieferte. Die Fans feierten ihn mit Sprechchören. Ein starkes Stück war es dann auch, dass der zweite Innsbrucker Treffer auf das Konto der vierten Linie ging. Nach Schramm-Vorlage durfte Dennis Teschauer nach seiner Torpremiere in Graz gleich über EBEL-Treffer Nummer zwei jubeln. Nach 40 Minuten stimmte zumindest das Resultat, die Ungarn waren aber verdammt lästig. Und auch am Örtchen war man sich unter Männern einig: „Der Goalie (Nechvatal) ist brutal.“ Natürlich war damit das Adjektiv „gut“ gemeint.

Im Schlussabschnitt nutzte Clark erneut einen Abpraller zum 3:1 ins leere Gehäuse, ehe die Gäste verkürzten. John Lammers machte den Deckel zum 4:2-Arbeitssieg drauf. In Salzburg muss am Sonntag mehr von den meisten HCI-Cracks kommen.