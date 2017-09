Von Florian Madl

Innsbruck — Seinen Einstand im Innsbrucker Tor hätte sich Rene Swette wohl anders vorgestellt. Dass es nach 39 Sekunden 0:1 stand und ein Kollege zudem den Puck unglücklich abfälschte, spiegelte am Tag nach dem 4:2 über Fehervar ein wenig die Situation wider. „An Rene lag es sicher nicht, dass wir verloren haben", blickte Coach Rob Pallin auf das 3:6 (1:3, 2:2, 0:1) zurück. Man habe zunächst nur 80 Prozent von dem getan, was er als „harte Arbeit" bezeichnet: Schüsse blocken und dahin gehen, wo es wehtut. Dass Jeremie Ouellett-Blain (12./1:1) den Ausgleich besorgte, konnte an der Gewichtung des Spiels nichts ändern, nach 16 Minuten lagen die Salzburger Gastgeber erneut vorne (Generous/2:1). Die Schussstatistik wies die Salzburger im ersten Drittel (11:5) und auch im zweiten (15:5) als dominant aus, das zwischenzeitliche 2:3 durch Schennach (22.) und Sedivys 3:5 (33.) konnten den HC Innsbruck nicht mehr auf die Siegerstraße bringen.

„Gefallen hat mir nur der letzte Abschnitt. In dem haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle", bilanzierte Coach Pallin. Und der 50-Jährige aus Minnesota wollte auch den Terminplan nicht als Erklärung gelten lassen, der den Innsbruckern lediglich 20 Stunden Regenerationszeit gewährt hatte. „Das gehört dazu, die Situation kennt jeder."

Die Momentaufnahme nach der Niederlage wollte er indes nicht überbewerten, noch seien erst sechs Spiele absolviert und für seine Mannschaft gebe es in den kommenden Tagen genug zu tun: „Wir haben harte Arbeit vor uns", hielt Pallin fest.