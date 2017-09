St. Leonhard im Pitztal – Gute Bedingungen finden die Technikspezialisten der ÖSV-Alpinen derzeit auf dem Pitztaler Gletscher vor. „Im Moment sind von unseren Technikern alle hier, die gesund sind“, sagte Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher, der unter anderem Manuel Feller, Marco Schwarz, Michael Matt, Christian Hirschbühl und Marcel Mathis nach Tirol beorderte. Mit Stephanie Brunner ist auch eine Läuferin dabei.

Neben dem sechsfachen Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher, der sich im Sommertraining den Außenknöchel brach, fehlt auch Philipp Schörghofer. Für den Salzburger, dem zum wiederholten Mal sein rechtes Knie Probleme bereitet, ist Physiotherapie und Aufbautraining angesagt.

Erwartungen in Hinblick auf die im Oktober beginnende Saison zu formulieren, sei aber nicht nur deswegen schwierig, sagte Puelacher laut einer Aussendung. Ein großes Fragezeichen sei die Materialumstellung im Herren-Riesentorlauf, wo wieder mit einem kürzeren Radius gefahren wird: „Da kommt es oft darauf an, welche Nation am besten damit umgehen kann. Da ich jedoch keinen Einblick in den Trainingsstand der anderen Nationen habe, ist eine Prognose äußerst schwierig. Bis zum Weltcupauftakt Ende Oktober sind aber noch ein paar Wochen Zeit.“ (APA)