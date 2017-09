Eishockey-Stürmer Michael Grabner ist zu seinem ersten Treffer in der NHL-Vorbereitung gekommen. Im Duell der New York Rangers mit den Philadelphia Flyers und Michael Raffl erzielte der Kärntner am Dienstag (Ortszeit) im dritten Drittel das Tor zum 3:3. In der Overtime gewann Philadelphia das Spiel mit 4:3. Bei der Heimmannschaft verbuchte Raffl einen Assist. (APA)