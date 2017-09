Österreichs Damen-Hoffnung Kerstin Frank hat ihre letzte Chance für einen Olympia-Quotenplatz im Eiskunstlauf wie befürchtet nicht nutzen können. Die Wienerin, die schon nach dem Kurzprogramm als 13. relativ aussichtslos zurückgelegen war, schaffte in der Kür am Samstag bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf keine Steigerung mehr und wurde 13. Nur sechs Olympia-Startplätze sind vergeben worden.

Der Sieg ging an die Australierin Kailani Craine (167,45) vor der Schwedin Matilda Algotsson (167,01) und der noch 15-jährigen Schweizerin Alexia Paganini (155,98). Frank kam auf 129,99 Zähler. (APA)