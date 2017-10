Von Florian Madl

Innsbruck, Klagenfurt – Es wäre wohl allzu einfach, sich mit dem Verweis auf den Spielplan zu behelfen. Denn dass die Innsbrucker schon eine Woche nach der Doppelrunde in der Erste Bank Eishockey Liga, dem Wochenend-Doppel, erneut zum Handkuss kommen, stellt aus Sicht der Regeneration sicherlich keinen Vorteil dar. Entsprechend müde wirkten die Haie am Sonntag, als sie vor knapp 3000 Zuschauern in der Klagenfurter Stadthalle aufs Eis gingen. Möglicherweise mit Selbstvertrauen, aber eben auch ermattet von der Samstag-Gala zuhause gegen Znojmo.

Ein verdienter Sieg des KAC, muss es nach dem 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) heißen – zumindest die ersten 40 Minuten ließen keinen anderen Schluss zu. Das 0:1 (6.) des HCI durch Tyler Spurgeon, ideal vorbereitet von John Lammers, passte so gar nicht in den Spielverlauf. Allein die Torschussbilanz (15:7) dokumentierte die Überlegenheit der Rotjacken, die das auch umgehend in Tore ummünzten. Erst in Person von Thomas Hundertpfund (8./1:1), wobei HCI-Tormann Patrik Nechvatal nicht allzu gut aussah. Und dann durch einen Powerplay-Treffer (9./2:1) Thomas Kochs. Im zweiten Drittel hätte Lammers ausgleichen müssen. Stattdessen erhöhte der KAC durch Kapstad (37./3:1).

Welche Worte Rob Pallin in der Innsbrucker Kabine auch gefunden haben mag, es waren die richtigen. Denn im dritten Drittel – und damit erinnerten die Tiroler an die Niederlage vergangene Woche in Salzburg – besann man sich der eigenen Stärke. Dass nicht mehr als Andrew Yogans Anschlusstreffer (46.) herausschaute, der einen Klagenfurter Defensivfehler ausnützte, lag auch an den Strafen. Die brachen den Spielfluss, das 3:2 war die Folge.

Die Zuschauer bekamen keinen Treffer mehr zu sehen, stattdessen forderte KAC-Spieler Stefan Geier Sascha Guimond und Pedevilla und Florian Pedevilla noch einmal zum Infight.

Und seinen eigenen Kampf hatte HCI-Coach Rob Pallin mit dem Kalender. „Ich verstehe diesen Spielplan nicht. Einen Tag Pause mehr und wir können so ein Spiel gewinnen. Uns haben nur fünf Prozent gefehlt“, meinte der US-Amerikaner, der als „positiver Typ“ nach vorne blickt.

Die Saisonbilanz der Haie bleibt eine passable, sie lässt sich mit der doppelten Heimrunde in der anstehenden Woche sogar noch verbessern. Bereits am Freitag (19.15 Uhr) gastieren die Linzer Black Wings in der Tiwag-Arena, nur zwei Tage später (Sonntag, 17.30) ist der Villacher SV zu Gast in Tirol. Der Spielplan meint es gut mit den Haien – zumindest in der fünften EBEL-Woche ...