Wien – Alle drei österreichischen Vertreter haben am Dienstagabend die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase der Champions Hockey League am Leben erhalten. Meister Vienna Capitals, Vizemeister KAC und Red Bull Salzburg fuhren jeweils Siege ein. In den entscheidenden letzten Gruppenspielen kommende Woche haben alle drei Clubs ihr Schicksal in eigener Hand.

Der KAC siegte gegen die ZSC Zürich Lions knapp mit 2:1 nach Verlängerung. Julian Talbot brachte die Klagenfurter in der 13. Minute ausgerechnet in Unterzahl in Führung. Lange Zeit sah es danach aus, als würde der KAC den knappen Vorsprung gegen den phasenweise konzeptlos agierenden Gegner über die Zeit bringen. Erst in der 55. Minute mussten die Kärntner den Ausgleich durch Chris Baltisberger hinnehmen, der die Züricher in die Overtime brachte. In dieser netzte Martin Schumnig nach nur 24 Sekunden das „Game-Winning-Goal“ für die „Rotjacken.“

In Gruppe H überholte der KAC damit die Lions, beide halten nach fünf Spieltagen bei acht Punkten. Für den Aufstieg brauchten die Klagenfurter im zweiten direkten Duell mit Zürich am nächsten Mittwoch einen weiteren Erfolg, um den dafür notwendigen Top-2-Platz zu halten. Ein erneuter Overtime-Sieg würde bereits ausreichen.

Die Vienna Capitals gewannen vor eigenem Publikum gegen den Schweizer Vizemeister EV Zug mit 5:3. Für die Wiener war es der erste „Dreipunkter“ in der Königsklasse in der laufenden Saison. Der Meister hält in Gruppe C nunmehr bei sechs Punkten. Ein weiterer Sieg nach regulärer Spielzeit gegen Zug auswärts am kommenden Dienstag würde den Einzug in die K.o.-Phase bedeuten.

Schon früh im Match gingen die Gäste aus der Schweiz in Überzahl durch Reto Suri in Führung (5.). Den Rückstand konnte Riley Holzapfel jedoch schon im Gegenzug wettmachen. In der 11. Minute war es Dominic Lammer, der Zug abermals voran brachte. Wenige Augenblicke vor dem ersten Seitenwechsel egalisierte Kyle Klubertanz wiederum für die Hausherren (20.). Im zweiten Drittel erlitten die Capitals 37 Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem zweiten Suri-Treffer erneut einen Rückschlag.

Für ihre beherzte Leistung wurden die Wiener erst im Schlussdrittel belohnt, in dem sie den Top-Gegner an die Wand spielten. Jerry Pollastrone (41.) und Taylor Vause mit einem Traumtor (44.) sorgten für die Wende. Die endgültige Entscheidung führte Jerome Samson in der 60. Minute mit einem Empty-Net-Treffer herbei.

Salzburg siegte auswärts bei den Wolfsburg Grizzlys in einem turbulenten Match 5:4. In Gruppe A liegen die „Bullen“ einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase punktegleich mit dem deutschen Vizemeister (3.) an der zweiten Position. Mit einem Sieg im abschließenden Heimmatch gegen Wolfsburg am 11. Oktober können die Salzburger den Aufstieg fixieren. Head Coach Greg Poss war vom Auftreten seiner Mannschaft angetan. „Das war ein super Spiel. Besonders, weil wir nach dem 0:2-Rückstand noch die richtige Antwort gegeben haben.“

Nach drei Spielminuten lagen die „Bullen“ nach Treffern von Gerrit Fauser (2.) und dem Ex-Salzburger Brent Aubin (3./Powerplay) bereits 0:2 zurück. Noch im Anfangsdrittel drehten die Gäste allerdings dank Torerfolgen von Dominique Heinrich (5.), Thomas Raffl (9./Powerplay) und Peter Mueller (20.) die Partie.

Im Mittelabschnitt mussten die Mozartstädter schließlich nach dem zweiten Aubin-Treffer in der 28. Minute den Ausgleich hinnehmen, stellten aber in Person von Alexander Aleardi (29.) postwendend den alten Vorsprung her. Ein von Mueller in Überzahl herausgespielter Zwei-Tore-Vorsprung (33.) wurde wenige Sekunden vor der zweiten Pause durch Sebastian Furchner wieder verkürzt. Die Salzburger brachten die Führung allerdings über die Zeit. (APA)