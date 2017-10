Zürich – Auch für die besten zehn des Skisprung-Weltcups führt künftig kein Weg an den Qualifikationen vorbei. Das Sprunglauf-Komitee der FIS hat auf seiner Herbstsitzung in Zürich bestätigt, dass ab Saisonbeginn 2017/18 und damit schon beim Auftakt am 17. November in Wisla (Polen) auch die jeweiligen zehn Topspringer in der Ausscheidung unter den besten 50 landen müssen, um am Bewerb teilnehmen zu dürfen.

Bisher hatten die Top Ten Freiplätze für den jeweils folgenden Bewerb gehabt. Diese Regelung wurde nun aufgehoben. Das stieß etwa bei Pokalverteidiger Stefan Kraft auf wenig Gegenliebe. „Das taugt mir nicht. Ich habe mir immer wieder die Freiheit genommen, die Quali auszulassen“, sagte der Doppel-Weltmeister. Dass die Zuschauer vor Ort und bei TV-Übertragungen auch die Besten sehen wollen, sei aber verständlich, sagte der Salzburger. (APA)