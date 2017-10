Innsbruck - Werden Tirol und Innsbruck nach 1964 und 1976 im Jahr 2026 zum dritten Mal Austragungsort von Olympischen Winterspielen?

Am 15. Oktober sollen die Tiroler in einer Volksbefragung über eine mögliche Bewerbung abstimmen. Die beiden Olympia-Botschafter und Olympiasieger Benjamin Raich und Mario Stecher stellen sich am Dienstag den Fragen der TT-Leser.

Wann? Heute (ab 10 Uhr) Live-Blog auf TT.com

