Innsbruck – Nach dem Abgang von Import Jesse Mychan sowie der Verletzung von Stürmer Fabio Schramm hat der HC Innsbruck auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Haie sicherten sich die Dienste des 29-jährigen dänischen Angreifers Morten Poulsen.

„Er hat eine tolle Einstellung und stellt sich in jeder Minute in den Dienst der Mannschaft. So ein Spieler wird uns in jedem Fall weiter helfen“, streute HCI-Headcoach Rob Pallin seinem neuen Schützling bereits vor seiner Ankunft Rosen.

Der Däne ist in der Liga bereits ein bekanntes Gesicht, war er doch in der Saison 2015/2016 bei den Graz 99ers im Einsatz. Poulsen wird bereits heute Abend in Innsbruck eintreffen. Sein Debüt könnte der Däne bereits kommendes Wochenende geben. (TT.com)