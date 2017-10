Washington – Die Pittsburgh Penguins haben ihren jüngsten Trip in die Hauptstadt der USA erfolgreich gestaltet. Einen Tag nach dem Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus besiegte der Stanley-Cup-Gewinner in der nordamerikanischen NHL am Mittwoch die Washington Capitals mit 3:2. Capitals-Superstar Alexander Owetschkin stellte mit seinem achten Saisontor den Endstand her. (APA)

Ergebnisse aus der National Hockey League (NHL) vom Mittwoch: Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 3:6, Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:3, Colorado Avalanche - Boston Bruins 6:3, Anaheim Ducks - New York Islanders 3:2, Los Angeles Kings - Calgary Flames 3:4 n.V.