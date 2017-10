Wien – Die Vienna Capitals bleiben weiterhin das Maß der Dinge in der Erste Bank Eishockey Liga. Auch der HC Innsbruck konnte dem Meister am Samstag nicht die erste Saisonniederlage hinzufügen. Zehn Spiele, zehn Siege - was für eine Bilanz! Dabei spielten die Tiroler lange gut mit, hielten die Partie vom Ergebnis her offen. Nach 24 Minuten ging die Mannschaft von Coach Rob Pallin gar in Führung (Lammers/PP), nach zwei Dritteln stand es noch 2:2.

Im Schlussabschnitt münzte der große Favorit seine Überlegenheit (43:16 Torschüsse) allerdings in Zählbares um und zog mit 5:2 davon. Das 3:5 (Bishop/57.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Für die Haie geht das Wochenende im Liga-Osten am Sonntag in Fehervar weiter (17.45 Uhr). Gegen das Schlusslicht will der Tabellenvierte dann wieder Punkte einfahren. (TT.com)